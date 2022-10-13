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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل دهسته سيارة أثناء لهو بشوارع مركز قطور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى طفل مصرعه بعدما صدمتة سيارة أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية أبشواي الملق بدائرة مركز قطور وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

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وكان مستشفى قطور المركزي استقبل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات جثة هامدة ادعاء حادث تصادم ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابتة لحظة وصوله إلى المستشفى ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين مصرع طفل يدعي "محمود. م. م. س" مقيم بمنطقة المحطة بقرية أبشواي الملق بدائرة مركز قطور صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بالقرية وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى تحت تصرف النيابة العامة

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