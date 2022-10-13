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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

منح دراسية ضمن برنامج تشيفننج في بريطانيا .. ندوة تعريفية بجامعة حلوان

صدى البلد

 

عقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني British Council ، ندوة تعريفية مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري وطلاب الدراسات العليا والباحثين بجامعة حلوان، وذلك للتعرف علي الفرص الخاصة بالعام الدراسي 2023/2024م في إطار برنامج تشيفننج  Chevening Scholarships الممول من حكومة المملكة المتحدة لدراسة درجة الماجستير لمدة عام واحد فى إحدى الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة.

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وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد إبراهيم قنديل، رئيس جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

منح دراسية  2023/2024 في بريطانيا

وقام بتقديم الندوة الدكتورة نيفين شرف، مدير برنامج تشيفيننج بالمجلس البريطاني بمصر، وقد تناولت الندوة التعريف ببرنامج Chevening وكيفية التقدم له، وكيفية التغلب على صعوبات التقديم، وأوضحت مميزات البرنامج، كما تضمنت الندوة الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة الحضور وتوضيح شروط التقدم للمنحة.

ولقد أبدى الأستاذ الدكتور السيد إبراهيم قنديل، رئيس جامعة حلوان، حرصه على التواصل مع المركز الثقافي البريطاني لنشر الوعي بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري لجامعة حلوان بفرص الابتعاث المتمثلة في برنامج Chevening فى سبيل دعم قدرة المجتمع الأكاديمى على التقدم للمنح الدولية وزيادة فرصهم التنافسية.

وقد أكدت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أن برنامج Chevening  يعتبر فرصة عظيمة يجب استغلالها من قبل الباحثين لتعزيز المهارات الأكاديمية والبحثية بين مصر وإنجلترا، وإن جامعة حلوان تقوم بتوفير كل الدعم لأعضاء هيئة التدريس للحصول على المنح التي من شأنها تعزيز قدراتهم.

ولقد اختتمت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية اللقاء بتوجيه الشكر للسادة الحضور والممثلين لكليات جامعة حلوان على مشاركتهم الفعالة وتشجيعهم على التقدم للمنحة المقدمة من المركز الثقافي البريطاني، كما أكدت على توفير الدعم الفني للتقدم من خلال مكتب العلاقات الدولية.

 

 

المملكة المتحدة جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان التعليم العالي الدراسات العليا برنامج تشيفننج Chevening Scholarships المركز الثقافي البريطاني British Council

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