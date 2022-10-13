قافلة طبية من جامعة طنطا بالقرى الأكثر احتياجا في شمال سيناء

انطلقت من جامعة طنطا قافلة طبية شاملة إلى مدينتى "العريش" و"بئر العبد" في شمال سيناء، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمرضى بالقرى الأكثر احتياجا وذلك على مدار 4 أيام متتالية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية و مديرية الشئون الصحية.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن مشاركة جامعة طنطا فى إطلاق القوافل الطبية خارج محافظة الغربية يأتي استكمالاً لتنفيذ خطة الجامعة فى الوصول للفئات الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية وتعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع المجتمع المحلى والإقليمي مشيرا الى ان القوافل تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بطنطا ، أن القافلة تشهد مشاركة 16 عضو من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان للحالات من خلال تجهيز 4 عيادات، من خلال تجهيز 4 عيادات للقلب والأوعية الدموية والنفسية والعصبية وعيادة لطب الأطفال وعيادة للأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب إجراء الجراحات العامة وجراحات التجميل وجراحات الأطفال، وجراحات العيون، و إجراء الفحوصات التشخيصية لهم من خلال التحاليل وأجهزة الأشعة، كما يتم إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة فى مختلف التخصصات

IMG-20221013-WA0035

IMG-20221013-WA0034

IMG-20221013-WA0032

IMG-20221013-WA0036

IMG-20221013-WA0033

IMG-20221013-WA0037

IMG-20221013-WA0029

IMG-20221013-WA0028

IMG-20221013-WA0031