عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قافلة طبية من جامعة طنطا بالقرى الأكثر احتياجا في شمال سيناء

جامعة طنطا
جامعة طنطا

انطلقت  من جامعة طنطا قافلة طبية شاملة إلى مدينتى "العريش" و"بئر العبد" في شمال سيناء، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمرضى بالقرى الأكثر احتياجا وذلك  على مدار 4 أيام متتالية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية و مديرية الشئون الصحية.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن مشاركة جامعة طنطا فى إطلاق القوافل الطبية خارج محافظة الغربية يأتي استكمالاً لتنفيذ خطة الجامعة فى الوصول للفئات الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية وتعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع  المجتمع المحلى والإقليمي  مشيرا الى ان  القوافل تقديم  الخدمات   الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تحصين 10 آلاف رأس أغنام في حملات الغربية

وأشار الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بطنطا ، أن القافلة تشهد مشاركة 16 عضو من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان للحالات من خلال تجهيز 4 عيادات، من خلال تجهيز 4 عيادات للقلب والأوعية الدموية والنفسية والعصبية وعيادة لطب الأطفال وعيادة للأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب إجراء الجراحات العامة وجراحات التجميل وجراحات الأطفال، وجراحات العيون، و إجراء الفحوصات التشخيصية لهم من خلال التحاليل وأجهزة الأشعة، كما يتم إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة فى مختلف التخصصات

IMG-20221013-WA0035
IMG-20221013-WA0035
IMG-20221013-WA0034
IMG-20221013-WA0034
IMG-20221013-WA0032
IMG-20221013-WA0032
IMG-20221013-WA0036
IMG-20221013-WA0036
IMG-20221013-WA0033
IMG-20221013-WA0033
IMG-20221013-WA0037
IMG-20221013-WA0037
IMG-20221013-WA0029
IMG-20221013-WA0029
IMG-20221013-WA0028
IMG-20221013-WA0028
IMG-20221013-WA0031
IMG-20221013-WA0031
IMG-20221013-WA0030
IMG-20221013-WA0030
محافظة الغربية جامعة طنطا التنمية المستدامة محافظة شمال سيناء حياة كريمة الرعاية الصحية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قافلة طبية المبادرة الرئاسية محافظ شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

بعد رفضه حضور التحقيق.. الاتحاد البوليفي لصدى البلد: معاقبة سافيو في حالة وحيدة

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

تغير ملامح رحاب الجمل من أحدث ظهور لها.. شاهد

فرج عامر: الزمالك يتعاقد مع لاعب الجزيرة الإماراتي.. والتوقيع الشهر المقبل

مشهد بديع.. صور الشهداء تحلق في سماء حفل تخرج الكليات العسكرية| فيديو

موضوعات متعلقة

رحمي يشهد احتفال محافظة الغربية بالمولد النبوي الشريف.. صور

ترشيحاتنا

حارس عقار الراحل سمير صبري ينفي بيع منزل الفنان بعد وفاته| فيديو

جيش إسرائيل في ورطة.. فضيحة بمستودع الطوارئ وصفقة 1000 شاحنة من أمريكا

توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب بالقاهرة.. تفاصيل

إمكانية التقسيط على 3 سنوات.. إجراءات التصالح في مخالفات البناء

4 جنيهات فى الشهر .. خالد الغندور يؤيد تشفير الدوري المصري

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى بدون إفراط.. مشروب قاتل تناوله يُعرّضك لـ 7 أنواع من السرطان

الصورة الاولي لـ سلوي عثمان من مسلسل رمضان كريم 2

بنوع خارق من التوابل.. احم نفسك من تليف الكبد

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

فيديو

مش عارفة أنام وأعيش.. منى عراقي ترد على خبر زواجها من أيمن رشوان

انخفاض كبير في درجات الحرارة واضطرابات جوية السبت المقبل

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ