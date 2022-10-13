محافظ المنوفية: تعلية الجسر الرابط بين جزيرة أبو داود وقرية جزي.. صور

وجه اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وحدة التدخل السريع بالديوان العام بالبدء فوراً يوم السبت القادم في تعلية الجسر الرابط بين جزيرة أبو داود وقرية جزي وذلك تيسيراً علي حركة الأهالي وتفادياً من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل المحتمل.

كما شدد علي ضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي أزمات أو مخاطر والعمل علي حلها حفاظاً علي الصالح العام ، مشيراً أنه سيكون هناك متابعة علي مدار الساعة لرصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل بالمنطقة.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية اليوم لجزيرة أبو داود بالسادات ، رافقه خلالها نائبه محمد موسي ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ ، النائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب ، المهندس حمدي شوقي وكيل وزارة الري والموارد المائية ، المهندس أيمن الزيادي مدير عام حماية النيل جنوب رشيد ، ووكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي منوف والسادات .

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمركزي منوف والسادات بإعداد حصر شامل لكافة المساحات المنزرعة والمتضررة من إرتفاع منسوب المياه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، مع ضرورة التنبيه وإنذار أصحاب الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة لطرح نهر النيل بضرورة الإخلاء الكامل خوفاً من خطورة إرتفاع منسوب المياه وحفاظاً علي ممتلكاتهم وأرواحهم ، مشدداً بالمتابعة الدقيقة ورفع درجة الإستعداد فوراً للتعامل مع الموقف .

وخلال جولته وجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة تراكمات القمامة بقرية جزي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جزيرة أبو داود

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية