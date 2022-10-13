بسبب كأس العالم.. قطر تعلن توظيف 10 آلاف عامل

عززت الخطوط الجوية القطرية، قوتها العاملة، بتوظيف 10 آلاف موظف جديد لاستيعاب تدفق الركاب إلى الدوحة لحضور كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت الشركة القطرية في بيان لها، إلى أنها بتوظيف هذا العدد سترفع إجمالي قوتها العاملة من 45 ألفا، إلى 55 ألف موظف، مبينة أن عمليات التوظيف جرت في الفلبين والهند ودول أخرى في نهاية سبتمبر الماضي.

وستعدل الخطوط القطرية 70% من جدول رحلاتها خلال البطولة، لإفساح المجال لرحلات إضافية تصل إلى الدوحة وألغت وخفضت رحلات أخرى من أجل توفير طائرات للمشجعين.

وكانت الشركة قد خفضت عدد موظفيها إلى أقل من 37 ألفا عام 2021 بعد تقليص وجهاتها إلى 33 مدينة خلال ذروة الجائحة عام 2020، ثم عادت الشركة لتعزز عملياتها إلى أكثر من 150 وجهة.