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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

جو بايدن يثير لغز وفاة ابنه .. بـ السرطان أم في العراق

جو باين ونجله بو
جو باين ونجله بو - Khalid Mohammed Associated Press

حالة من الجدل أثارها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحديثه عن ابنه الراحل جوزيف، وقال إنه مات في العراق، على الرغم من إصدار البيان الرسمي لوفاته قبل 7 سنوات أنه توفي إثر إصابته بمرض سرطان الدماغ.

وأعادت جملة الرئيس الأمريكي العديد من التساؤلات عن مصير الابن المدلل لـ جو بايدن، بالعودة إلى أخبار وفاته ونعيه الرسمية، ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” في 30 مايو 2015 خبر وفاته.

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نيويورك بوست: سياسة جو بايدن تقود أمريكا إلى نفس أزمات أوروبا

كان قد توفي “جوزيف آر بايدن الثالث”، المدعي العام السابق لولاية ديلاوير والنجل الأكبر لنائب الرئيس جوزيف آر بايدن جونيور ، في بيثيسدا بولاية ماريلاند عن عمر يناهز 46 عامًا.

وفاة ابن جو باين

بحسب خبر وفاته، قال والده إن السبب كان سرطان الدماغ، وكان بايدن قد أمضى أكثر من أسبوع يتلقى العلاج في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني ، حيث توفي.

في بيان ليلة السبت ، قال نائب الرئيس حينها: "بقلوب محطمة ، أعلن هالي وهنتر وآشلي وجيل وأنا عن وفاة الزوج والشقيق والابن بو ، بعد أن عانى من سرطان الدماغ بنفس النزاهة ، لقد أظهر الشجاعة والقوة في كل يوم من أيام حياته ".

وتابع البيان ليقول: "على حد تعبير عائلة بايدن: كان بو بايدن ، بكل بساطة ، أفضل رجل عرفه أي منا على الإطلاق".

في عام 2010، أصيب بايدن الأصغر، المعروف باسم بو ، بما وصفه المسؤولون بأنها سكتة دماغية خفيفة، بعد ثلاث سنوات من علاجه في مركز “إم دي أندرسون” للسرطان بجامعة تكساس في هيوستن بعد ما وصفه مسؤولو البيت الأبيض في ذلك الوقت بأنه حلقة من الارتباك.

قال مسؤولون في 2013 إن الأطباء في تكساس أزالوا ورما صغيرًا من دماغه.

مأساة في حياة جو بايدن

وفاة بو بايدن  كانت خسارة غير متوقعة لجو بايدن، الذي قتلت زوجته الأولى نيليا وابنته نعومي البالغة من العمر 13 شهرًا في حادث سيارة في عام 1972.

واصطدمت حينها عربة المحطة التي كانا يقودانها للذهاب للتسوق في عيد الميلاد. بجرار مقطورة، وأصيب بو بايدن وشقيقه هانتر في الحادث لكنهما نجا. 

لكن الغريب بعد نشر الخبر، حاولت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” تصحيح الأمر، بشأن مكان الوفاة، ونشروا التصحيح في 2 يونيو 2015.

وتضمن التصحيح: “بسبب خطأ في التحرير، نعي وفاة  جوزيف آر بايدن الثالث ، المدعي العام السابق لولاية ديلاوير والنجل الأكبر لنائب الرئيس جوزيف آر بايدن جونيور ، أخطأ في تحديد موقع والتر ريد. المركز الطبي العسكري الوطني حيث توفي. إنه في بيثيسدا ، ميريلاند ، بالقرب من واشنطن - وليس في واشنطن”.

الزيارة الأخيرة لبو بايدن قبل وفاته 

ووفقا لموقع “أمريكا اليوم”، نشر خبر بتاريخ 22 مايو 2015، يتضمن تفاصيل الأخيرة لبو بايدن، وقالت متحدثة باسم المستشفى ، الجمعة ، إن الابن الأكبر لنائب الرئيس دخل المستشفى العسكري لأنه أصبح في حالة مستقرة تسمح بزيارات منتظمة.

تم نقل بو بايدن ، 46 عامًا ، من جرينفيل ، ديل ، إلى المستشفى يوم الثلاثاء في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا ، ماريلاند ، وفقًا لمكتب نائب الرئيس. 

ولم تقل ساندي دين المتحدثة باسم والتر ريد ما إذا كان سيبقى هناك ، معتبرة أن الإفصاح عن أي معلومات ينتهك خصوصيته.

أمريكا واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن عائلة سكتة دماغية الرئيس الأمريكي جو بايدن

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