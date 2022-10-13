ساكا يقود تشكيل أرسنال أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لملاقاة بودو جليمت النرويجي السويسري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل أرسنال

ويبدأ أرسنال المباراة بتشكيل أغلبه من العناصر البديلة، حيث ضم كلا من:

في حراسة المرمى: تورنر

خط الدفاع: بنجامين وايت - روب هولدينج - ويليام ساليبا - كيران تيرني

خط الوسط: سامبي لوكونجا - فييرا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - نيلسون - إدوارد نيكيتاه.

وكان فريق أرسنال قد فاز في الجولة الثالثة على ملعبه، بثلاثية نظيفة على ضيفه بودو جليمت.

ويتصدر فريق أرسنال المجموعة الأولى في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط.

وتُقام المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب فريق بودو جليمت في النرويج.