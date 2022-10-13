الولايات المتحدة تتفوق على الجميع.. سباق سلاح الجو بين روسيا وأمريكا والصين

تعتبر الطائرة بلا شك اختراعًا يعزز تطور التاريخ، وقد أحدث مظهرها العديد من التغييرات في حياة الإنسان. لم تغير الطريقة التي يسافر بها الناس فحسب، بل لعبت أيضًا دورًا مهمًا في الحرب. منذ الحرب العالمية الأولى، تم استخدام الطائرات في الجيش وانتشرت بسرعة كبيرة.

ومع مرور الوقت، لعبت القوات الجوية أيضًا دورًا حيويًا في الجيش، ويمكن القول إنه لا يمكن تسمية دولة ما بقوة عسكرية إذا لم يكن لديها قوة جوية قوية.

وبصفتها الدولة التي تمتلك أقوى جيش في العالم، فإن الولايات المتحدة لديها قوة جوية خاصة، وفي الحروب في السنوات الأخيرة، لعبت القوة الجوية دورًا مهمًا للغاية.

وبالنسبة للقوات الجوية، فإن أهم شيء هو الطائرات المقاتلة ، ويمكن أيضًا رؤية القوة الاقتصادية لأي بلد من خلال عدد الطائرات المقاتلة.

استعرض موقع صيني متخصص في المجال العسكري "sanjin wuqi" في تقريره القوة العسكرية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، والتي جاءت كالآتي:

القوات الجوية الروسية

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت روسيا هي الوريث الأكبر. فورثوا عددًا كبيرًا من الأسلحة والمعدات والصناعات العسكرية وما إلى ذلك. وقال البعض، إنه حتى ولو لم تخترع روسيا معدات عسكرية جديدة وظلت تعيش على الإرث الكبير الذي ورثته من الاتحاد السوفيتي، فإنها تتمتع بقوة كبيرة، مكنتها من أن تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث القوة العسكرية.

وعلى الرغم من أن روسيا لم تطور جيشها بقوة في السنوات الأخيرة، إلا أنها تمتلك نطاقًا عسكريًا خاصًا بها. لطالما كانت كانت قوتها العسكرية دائمًا سببا في حفاظها على المرتبة الثانية، ولا يجرؤ أحد على التشكيك في قدراتها. حتى الولايات المتحدة، التي تتمتع بقوة عسكرية كبيرة وتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم.

تمتلك روسيا حاليًا أكثر من 3800 طائرة مقاتلة. في الواقع، القوة العسكرية الروسية أضعف بكثير من ذي قبل. في الجزء الأول من القرن الماضي، تطورت القوة العسكرية الروسية بشكل كبير وتطورت القوات الجوية بسرعة كبيرة. في ذلك الوقت، وصلت طائراتهم المقاتلة إلى 20000، أي أكثر من عدد الطائرات المقاتلة التي تمتلكها الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

ولكن لا يزال هناك العديد من الطائرات المقاتلة المتطورة، مثل Su-57، و MiG-31، وغيرها. وعلى الرغم من أن العدد الحالي بعيد عن مثيله في الولايات المتحدة، فهي أيضًا ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة.

القوات الجوية الأمريكية

لطالما كانت القوة الجوية محور تطوير الولايات المتحدة. تلعب القوات الجوية دورًا حيويًا في القتال. لذلك هناك العديد من الطائرات المقاتلة المتطورة التي تمتلكها الولايات المتحدة، مثل F -22 ، B-2 ، F-35، وغيرها.

وبصفتها أكبر قوة عسكرية في العالم، فإن عدد الطائرات المقاتلة للولايات المتحدة تتجاوز عدد جميع الدول من الثانية إلى العاشرة مجتمعة، لتصل إلى 13000 طائرة، وهي تستحق أن تكون أكبر قوة عسكرية في العالم. هذه القوة العسكرية، على الأقل في الثلاثين عامًا القادمة، لا يمكن لأحد أن يتفوق عليها.

إن امتلاك الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من الطائرات المقاتلة، يتماشى تمامًا مع متطلباتهم العسكرية. وباعتبارها أكبر قوة عظمى في العالم، وبالإضافة إلى قواعدها العسكرية القوية، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 300 قاعدة عسكرية في كل ركن من أركان العالم.

تحتوي العديد من هذه القواعد على الكثير من القوات الجوية، والتي يمكن أن تضمن أن الولايات المتحدة آمنة في أي وقت وفي أي مكان. تتمتع الولايات المتحدة بمؤهلات قوية، وإذا استثمرت في الأبحاث التكنولوجيا المتقدمة، فإن عدد الطائرات المقاتلة سيكون بعيدا للغاية متجاوزا البلدان الأخرى.

القوات الجوية الصينية

تعد الصين ثالث أكبر قوة عسكرية في العالم بعد موسكو وواشنطن، وقد طورت أيضًا خمسة أجيال من الطائرات. وعلى الرغم من أن العملية أكثر صعوبة من تلك التي في روسيا والولايات المتحدة، إلا أن النتائج كانت جيدة للغاية. في الأيام الأولى لتأسيس جمهورية الصين الشعبية لم يكن لدى القوات الجوية الصينية القدرة على تطوير الطائرات بمفردها، لكنها الآن أصبحت واحدة من أقوى القوى العسكرية في العالم.

نظرًا لأن تطوير الصين للطائرات المقاتلة قصير نسبيًا، فإن العدد صغير نسبيًا، وهو لا يمكن مقارنته بالقوى التقليدية مثل روسيا والولايات المتحدة. فالعدد الحالي للطائرات المقاتلة في سلاح الجو هو 3200، ولا يزال هناك عدد قليل نسبيًا من الطائرات المقاتلة المتقدمة، مثل J-20، لذلك لا يزال هناك مجال كبير للتحسين في سلاح الجو.

بسبب الاقتصاد المتخلف، تم غزو الصين من قبل دول مختلفة ووقع العديد من المعاهدات غير المتكافئة. و من أجل الحفاظ على أمن الصين والحفاظ على السلام على المدى الطويل، طورت الصين بنشاط الصناعة العسكرية وتطور العلوم والتكنولوجيا إلى أقصى حد، حتى وصلت الصين إلى القوة الكبيرة التي هي عليها اليوم.

وبعد زيادة القوة الاقتصادية للصين لتصبح واحدا من أهم اقتصادات العالم إن لم تكن الأهم، ستزداد القوة العسكرية للصين أيضًا، فليس فقط القوات الجوية تضيف طائرات مقاتلة باستمرار، بل تعمل البحرية أيضًا على زيادة قوتها.

من عام 2013 إلى نهاية عام 2021، أضافت الصين 1600 طائرة مقاتلة خلال هذه السنوات الثماني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 200 طائرة كل عام.

وفي المستقبل، مع تحسن القوة الاقتصادية للصين بشكل أفضل، ستصبح قوتها العسكرية بالتأكيد أقوى، ومن المؤكد أن عدد الطائرات المقاتلة للصين سيفوق تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة.