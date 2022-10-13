عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تتفوق على الجميع.. سباق سلاح الجو بين روسيا وأمريكا والصين

القوات الجوية الأمريكية
القوات الجوية الأمريكية

تعتبر الطائرة بلا شك اختراعًا يعزز تطور التاريخ، وقد أحدث مظهرها العديد من التغييرات في حياة الإنسان. لم تغير الطريقة التي يسافر بها الناس فحسب، بل لعبت أيضًا دورًا مهمًا في الحرب. منذ الحرب العالمية الأولى، تم استخدام الطائرات في الجيش وانتشرت بسرعة كبيرة.

ومع مرور الوقت، لعبت القوات الجوية أيضًا دورًا حيويًا في الجيش، ويمكن القول إنه لا يمكن تسمية دولة ما بقوة عسكرية إذا لم يكن لديها قوة جوية قوية.

وبصفتها الدولة التي تمتلك أقوى جيش في العالم، فإن الولايات المتحدة لديها قوة جوية خاصة، وفي الحروب في السنوات الأخيرة، لعبت القوة الجوية دورًا مهمًا للغاية. 

وبالنسبة للقوات الجوية، فإن أهم شيء هو الطائرات المقاتلة ، ويمكن أيضًا رؤية القوة الاقتصادية لأي بلد من خلال عدد الطائرات المقاتلة. 

استعرض موقع صيني متخصص في المجال العسكري "sanjin wuqi" في تقريره القوة العسكرية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، والتي جاءت كالآتي:

القوات الجوية الروسية

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت روسيا هي الوريث الأكبر. فورثوا عددًا كبيرًا من الأسلحة والمعدات والصناعات العسكرية وما إلى ذلك. وقال البعض، إنه حتى ولو لم تخترع روسيا معدات عسكرية جديدة وظلت تعيش على الإرث الكبير الذي ورثته من الاتحاد السوفيتي، فإنها تتمتع بقوة كبيرة، مكنتها من أن تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث القوة العسكرية.

وعلى الرغم من أن روسيا لم تطور جيشها بقوة في السنوات الأخيرة، إلا أنها تمتلك نطاقًا عسكريًا خاصًا بها. لطالما كانت كانت قوتها العسكرية دائمًا سببا في حفاظها على المرتبة الثانية، ولا يجرؤ أحد على التشكيك في قدراتها. حتى الولايات المتحدة، التي تتمتع بقوة عسكرية كبيرة وتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم. 

تمتلك روسيا حاليًا أكثر من 3800 طائرة مقاتلة. في الواقع، القوة العسكرية الروسية أضعف بكثير من ذي قبل. في الجزء الأول من القرن الماضي، تطورت القوة العسكرية الروسية بشكل كبير وتطورت القوات الجوية بسرعة كبيرة. في ذلك الوقت، وصلت طائراتهم المقاتلة إلى 20000، أي أكثر من عدد الطائرات المقاتلة التي تمتلكها  الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

ولكن لا يزال هناك العديد من الطائرات المقاتلة المتطورة، مثل Su-57، و MiG-31، وغيرها. وعلى الرغم من أن العدد الحالي بعيد عن مثيله في الولايات المتحدة، فهي أيضًا ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة.

القوات الجوية الأمريكية

لطالما كانت القوة الجوية محور تطوير الولايات المتحدة. تلعب القوات الجوية دورًا حيويًا في القتال. لذلك هناك العديد من الطائرات المقاتلة المتطورة التي تمتلكها الولايات المتحدة، مثل F -22 ، B-2 ، F-35، وغيرها.

وبصفتها أكبر قوة عسكرية في العالم، فإن عدد الطائرات المقاتلة للولايات المتحدة تتجاوز عدد جميع الدول من الثانية إلى العاشرة مجتمعة، لتصل إلى 13000 طائرة، وهي تستحق أن تكون أكبر قوة عسكرية في العالم. هذه القوة العسكرية، على الأقل في الثلاثين عامًا القادمة، لا يمكن لأحد أن يتفوق عليها.

إن امتلاك الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من الطائرات المقاتلة، يتماشى تمامًا مع متطلباتهم العسكرية. وباعتبارها أكبر قوة عظمى في العالم، وبالإضافة إلى قواعدها العسكرية القوية، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 300 قاعدة عسكرية في كل ركن من أركان العالم.

تحتوي العديد من هذه القواعد على الكثير من القوات الجوية، والتي يمكن أن تضمن أن الولايات المتحدة آمنة في أي وقت وفي أي مكان. تتمتع الولايات المتحدة بمؤهلات قوية، وإذا استثمرت في الأبحاث التكنولوجيا المتقدمة، فإن عدد الطائرات المقاتلة سيكون بعيدا للغاية متجاوزا البلدان الأخرى.

القوات الجوية الصينية

تعد الصين ثالث أكبر قوة عسكرية في العالم بعد موسكو وواشنطن، وقد طورت أيضًا خمسة أجيال من الطائرات. وعلى الرغم من أن العملية أكثر صعوبة من تلك التي في روسيا والولايات المتحدة، إلا أن النتائج كانت جيدة للغاية. في الأيام الأولى لتأسيس جمهورية الصين الشعبية لم يكن لدى القوات الجوية الصينية القدرة على تطوير الطائرات بمفردها، لكنها الآن أصبحت واحدة من أقوى القوى العسكرية في العالم. 

نظرًا لأن تطوير الصين للطائرات المقاتلة قصير نسبيًا، فإن العدد صغير نسبيًا، وهو لا يمكن مقارنته بالقوى التقليدية مثل روسيا والولايات المتحدة. فالعدد الحالي للطائرات المقاتلة في سلاح الجو هو 3200، ولا يزال هناك عدد قليل نسبيًا من الطائرات المقاتلة المتقدمة، مثل J-20، لذلك لا يزال هناك مجال كبير للتحسين في سلاح الجو.

بسبب الاقتصاد المتخلف، تم غزو الصين من قبل دول مختلفة ووقع العديد من المعاهدات غير المتكافئة. و من أجل الحفاظ على أمن الصين والحفاظ على السلام على المدى الطويل، طورت الصين بنشاط الصناعة العسكرية وتطور العلوم والتكنولوجيا إلى أقصى حد، حتى وصلت الصين إلى القوة الكبيرة التي هي عليها اليوم.

وبعد زيادة القوة الاقتصادية للصين لتصبح واحدا من أهم اقتصادات العالم إن لم تكن الأهم، ستزداد القوة العسكرية للصين أيضًا، فليس فقط القوات الجوية تضيف طائرات مقاتلة باستمرار، بل تعمل البحرية أيضًا على زيادة قوتها.

من عام 2013 إلى نهاية عام 2021، أضافت الصين 1600 طائرة مقاتلة خلال هذه السنوات الثماني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 200 طائرة كل عام.

وفي المستقبل، مع تحسن القوة الاقتصادية للصين بشكل أفضل، ستصبح قوتها العسكرية بالتأكيد أقوى، ومن المؤكد أن عدد الطائرات المقاتلة للصين سيفوق تلك التي تمتلكها  الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة الحرب العالمية الاتحاد السوفيتي القوات الجوية الروسية طائرات مقاتلة صناعات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

قرار تاريخي.. أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

بعد رفضه حضور التحقيق.. الاتحاد البوليفي لصدى البلد: معاقبة سافيو في حالة وحيدة

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

ملك الشاشة العربية.. كهربا يرد على رسالة الإعلامي السعودي وليد الفراج

فرج عامر: الزمالك يتعاقد مع لاعب الجزيرة الإماراتي.. والتوقيع الشهر المقبل

بالحجاب ودون مكياج.. ضُرة بوسي تستمتع بآخر أيام الصيف مع زوجها هشام ربيع

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

موضوعات متعلقة

خطط أمريكية لإرسال أسلحة إلى تايوان.. كيف يكون الرد الصيني؟

الجفاف يضرب القرن الإفريقي.. التلفزيون الصيني: اختفاء الأنهار الجليدية في القارة السمراء.. ومؤتمر المناخ بمصر طوق النجاة

مفاجأة.. وفد برلماني ألماني يزور تايوان

السفارة الصينية في القاهرة تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات الأعمال بالعاصمة الإدارية

سفارة الصين: تهنئة السيسي بالعيد الوطني تعكس المستوى الرفيع للعلاقات مع مصر

متمنيا لها الرخاء والازدهار.. الرئيس السيسي يهنئ الصين بمناسبة ذكرى التأسيس

عقب التحركات الأمريكية في مضيق تايوان.. القائم بأعمال السفارة الصينية لـ صدى البلد: مستعدون لأي تصعيد

قدرات خطيرة في الهواء.. الطائرة الصينية "Y20" تستعرض إمكانياتها العسكرية.. فيديو

ترشيحاتنا

13 نوفمبر.. الحكم على رئيس شركة المياه السابق بدمياط في تهمة الرشوة

أبو العينين خلال حفل ستيفانو ريتشي: مصر اليوم تبني حضارة جديدة بدعم الرئيس السيسي

مقاتلات كورية شمالية تحلق قرب حدود الجارة الجنوبية والأخيرة تحرّك قواتها الجوية

علي جمعة : سيدنا النبي كان يحتفل بمولده كل أسبوع |فيديو

الزمالك وفلامبو .. موعد مباراة الإياب والقنوات الناقلة

تهديد مرعب.. سيناتور روسي: القضاء على الأوكرانيين الحل الوحيد للمضي قدما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ملينات.. أسرع علاج للإمساك وعسر الهضم بمكون واحد من رفوف مطبخك

مصممة مايوهات النجوم.. من هي هادية غالب المتواجدة بقائمة فوربس

شهادة الحارس ومفاجأة صادمة من قريب الفنان.. كواليس بيع شقة سمير صبري

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

فيديو

شهادة الحارس ومفاجأة صادمة من قريب الفنان.. كواليس بيع شقة سمير صبري

قماش شفاف مطرز.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الانتقادات "فيديوجراف"

مصنع الرجال.. تغطية خاصة لصدى البلد لحضور الرئيس السيسي حفل الكليات العسكرية

مش عارفة أنام وأعيش.. منى عراقي ترد على خبر زواجها من أيمن رشوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ