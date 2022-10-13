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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: أعد بتشكيل حكومة قادرة على بناء البلاد

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتقديم تشكيلة حكومية قوية وقادرة على بناء البلد.

وقال السوداني في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: "شكراً لله وشكراً لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة".

وأضاف "أَعِدُ العراقيين أنْ أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومةً قويةً وقادرةً على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقاتٍ دوليةٍ متوازنة".

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وأعلن الرئيس العراقي المنتخب، عبد اللطيف رشيد، في وقت سابق، تكليف محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

وذكر التلفزيون العراقي الرسمي، نقلا عن رشيد قوله، إنه كلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي، القوى السياسية للتعاون مع السوداني في مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

 

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