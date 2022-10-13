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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرح الديباني تغنى حلوة يا بلدي بطريقة مبهرة.. فيديو

الميزوسوبرانو المصرية
الميزوسوبرانو المصرية فرح الديباني

أبهرت الميزوسوبرانو المصرية فرح الديباني، حماس جمهور معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم منى الشاذلي، عندما غنت أغنية حلوة يابلدي.

وأضافت فرح الديباني، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها سعيد بالغناء مع منى الشاذلي.

ولفتت إلى أن أول ظهور لها كان مع منى الشاذلي، وبعد ذلك انطلق و وصلت لما تريده، وقدمت الشكر لـ منى الشاذلي على الهواء.

وكشفت أنها شاركت فى احتفاليات عالمية، مؤكدة :" شاركت فى حفل رئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون، الذى فاز فيها للمرة الثانية".

وأوضحت أنها كانت تغني بدون آلات، وغنت النشيد الوطنى الفرنسي أما ماكرون.

 

الميزوسوبرانو المصرية فرح الديباني فرح الديباني أغنية حلوة يابلدي منى الشاذلى معكم

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