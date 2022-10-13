شخصية بديعة مصابني.. رزان مغربي تنشر صور شخصيتها في الضاحك الباكي

تواصل حاليًا الفنانة رزان مغربي تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الضاحك الباكي والذي يتناول قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني.



وتجسد الفنانة رزان مغربي فى المسلسل شخصية بديعة مصابني، حيث قامت رزان بنشر مجموعة من الصور من كواليس تصوير شخصيتها فى المسلسل متمنية أن تنال اعجاب الجمهور.

مسلسل الضاحك الباكي يتناول حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني بطولة عمرو عبد الجليل وفردوس عبد الحميد وخاجر الشرنوبي ومحمد صلاح آدم ومحمد سليمان ومن تأليف محمد الغيطي ومن إخراج محمد فاضل.





تفاصيل مسلسل الضاحك الباكي

ويجسد الفنان عمرو عبد الجليل شخصية نجيب الريحاني ونجح عبد الجليل في الوصول إلى الشكل المعروف لنجيب الريحاني وأعجب عدد كبير من رواد الموقع تواصل الاجتماعي من البوستر الدعائي للمسلسل والذى ظهر فيه عمرو عبد الجليل بشخصية نجيب الريحاني.

مؤلف العمل يكشف تفاصيل المسلسل





وأوضح المؤلف محمد الغيطي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON" أن أسباب اختيار نجيب الريحاني كشخصية للمشروع له أسباب كثيرة أولها انه يمثل حلماً كبيرا له ظل يراوده على مدار سنوات فضلاً عن أن شخصية العظيم نجيب الريحاني لا تعتبر مجرد شخصية عابرة بل هو صانع الفن المصري الحقيقي على مدار نصف قرن وحتى الآن .