مؤرخون: محطات زيارة العائلة المقدسة بركة الماضي والحاضر والمستقبل

نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة “محطات زيارة العائلة المقدسة”، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر أمس الأربعاء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتحدث الدكتور إسحاق إبراهيم عميد معهد الدراسات القبطية، في بداية كلمته عن إحدى الآيات من إنجيل متى وتقول:” إِذَا مَلاَكُ الرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ لِيُوسُفَ فِي حُلْمٍ قَائِلًا: «قُمْ وَخُذِ الصَّبِيَّ وَأُمَّهُ وَاهْرُبْ إِلَى مِصْرَ”.

وأوضح أن مسار رحلة العائلة المقدسة استمر لمدة ثلاث سنوات ونصف متجولين داخل البلد وبين الكنائس والأديرة، وأن أهم المحاور المستفادة من هذه الرحلة هي: إبراز محطات هذه الزيارة المقدسة ، والتعرف على أهم الاثار المرتبطة بها على مر العصور سواء اليونانية والرومانية والإسلامية ، وتنمية هذه المواقع السياحية.

وأضاف أن مصر لها خصوصية فريدة تجعلها الأولى بين الحضارات مكونة مخزون ثقافي وحضاري في داخل الشخصية المصرية هذا المخزون الحضاري ينبع منه قيم إنسانية وروحية وتأثيرات ثقافية وحضارية، وفوق وديان مصر الطيبة وعلى ضفاف نيلها العظيم استقبلت مصر العائلة المقدسة التي وجدت على أرض مصر الأمن والمباركة والحماية، حيث امتدت الرحلة طولا وعرضا حوالي 2900 كيلو متر، واستمرت حتى بردية جامعة كولون ثلاث سنوات و11 شهرا.

وأكمل أن رحلة العائلة المقدسة تقدم تراثا إنسانيا فريدا من نوعه، وأن الهروب لأرض مصر هو هروب إلى الأمان مما يدل على التعايش وسط تسامح وأمان فريد من نوعه بين أهل مصر.

ومن محاور الرحلة المقدسة إبراز أهمية التاريخ والثقافة وحتى التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للتراث الثقافي والحضاري لمصر، وهناك عدة جهود من قبل كثير من وزارات الدولة بهدف إبراز هذه المحاور .

وأكد على أن رحلة العائلة المقدسة هي حقيقة تاريخية وأثارية، حقيقة تاريخية فقد أوردتها المصادر التاريخية القبطية والعربية والغربية في كثير من المصادر كالكتب والبرديات والموسوعات .. إلخ، وحقيقة آثارية حتى اليوم إذ نجد مغارات وآبارا وأشجارا مثل شجرة مريم وأحجارا يتم اكتشافها وإبرازها للعالم حتى يومنا هذا، حيث أقيمت حول تلك المواقع كنائس وأديرة قديمة ومجتمعات عمرانية، وهى حقيقة كتابية أيضا لورودها في إنجيل متى ، ونشأ فيها أديرة وكنائس قديمة حيث تكونت حولها مجتمعات بشرية وتجمعات عمرانية وما تبع ذلك من تأثيرات جغرافية وديموغرافية وما تبع ذلك من تأثيرات ثقافية وفنية وحضارية من إيجاد الكثير من اللوحات الفنية وأيكونات تحتوي على رحلة العائلة المقدسة بالإضافة إلى تناول الرحلة في الأدب حيث كتب العديد من الكتب حول مسار رحلة العائلة المقدسة.

مسار العائلة المقدسة

كما أن لمسار الرحلة تأثيرات في الثقافة العربية فهناك كتب كثيرة تحدثت حول مسار العائلة المقدسة قديما وحديثا حتى في كتب قصص الأنبياء منذ بداية القرن الثامن الميلادى ويوجد أيضا في الثقافة الإفريقية خاصة الإثيوبية وفي كثير من الثقافات الاوروبية خلال العصور الوسطى يوجد الكثير ممن تحدثوا عن رحلة مسار العائلة المقدسة وحتى الآن يأتون للكتابة وزيارة مسار العائلة.

كما يوجد العديد من اللوحات الفنية لمسار العائلة فى متاحف العالم لكبار الفنانين العالميين، حتى ان كثيرا من البلدان اطلقت مسار رحلة العائلة المقدسة على طوابع البريد.

كما يوجد لهذه الرحلة بركات إلهية فهى تحمل قيما إنسانية حيث توجه انظار العالم نحو اللاجئين والنازحين والهاربين من موجات الظلم ومساعدة كل المتألمين وترسيخ قيم المحبة والتعاون والتضامن والتكاتف فهى تعد منظومة متكاملة حول التعايش وسط المحبة والتسامح، وهى بركة للماضى والحاضر والمستقبل.