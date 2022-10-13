لماذا الأن؟.. ترامب يهاجم الكونجرس الأمريكي بعد استدعائه

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجنة الكونجرس التي تحقق في اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول لدعوته للإدلاء بشهادته حول الأحداث البارزة قبل عامين تقريبًا.

وتسأل ترامب علي منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، "لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة الإدلاء بشهادتها قبل بضعة أشهر؟" .

وأضاف: “لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟ لأن هذه اللجنة ساهمت فقط في مزيد من الانقسام في بلدنا”.

وقد يرفض ترامب الإدلاء بشهادته، وخلال الإجراءات القانونية المرتبطة بإجباره على التعاون، يجوز حل اللجنة إذا أصبح الكونجرس، بعد نتائج انتخابات نوفمبر، تحت سيطرة أعضاء حزبه الجمهوري.

وكانت اللجنة قد بدأت في وقت سابق إجراءات جنائية ضد اثنين من مستشاري ترامب السابقين، ستيفن بانون ومارك ميدوز، لرفضهما الإدلاء بشهادتهما.

وتحقق اللجنة في أحداث 6 يناير 2021، عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكونجرس في محاولة لتعطيل الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.