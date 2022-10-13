عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا الأن؟.. ترامب يهاجم الكونجرس الأمريكي بعد استدعائه

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجنة الكونجرس التي تحقق في اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول لدعوته للإدلاء بشهادته حول الأحداث البارزة قبل عامين تقريبًا.

وتسأل ترامب علي منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، "لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة الإدلاء بشهادتها قبل بضعة أشهر؟" .

وأضاف: “لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟ لأن هذه اللجنة ساهمت فقط في مزيد من الانقسام في بلدنا”.

ترامب يواجه كارثة.. أمر قضائي يهدد الرئيس الأمريكي السابق

اتهام ترامب بـ التحرش بامرأة ويرد : ليست من ذوقي

وقد يرفض ترامب الإدلاء بشهادته، وخلال الإجراءات القانونية المرتبطة بإجباره على التعاون، يجوز حل اللجنة إذا أصبح الكونجرس، بعد نتائج انتخابات نوفمبر، تحت سيطرة أعضاء حزبه الجمهوري.

وكانت اللجنة قد بدأت في وقت سابق إجراءات جنائية ضد اثنين من مستشاري ترامب السابقين، ستيفن بانون ومارك ميدوز، لرفضهما الإدلاء بشهادتهما. 

وتحقق اللجنة في أحداث 6 يناير 2021، عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكونجرس في محاولة لتعطيل الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

الكونجرس بايدن دونالد ترامب جو بايدن ترامب مبنى الكابيتول اقتحام الكابيتول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

قرار تاريخي.. أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

شاملة الإقامة 5 ليالٍ في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

ملك الشاشة العربية.. كهربا يرد على رسالة الإعلامي السعودي وليد الفراج

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

ارمي للخلف | صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري ..شاهد

موضوعات متعلقة

اعتقال رجل أعمال أمريكي في روسيا.. تفاصيل

أوكرانيا تعترف: الحرب ضد روسيا ستنتهي بالدبلوماسية

أمريكا: بوتين معزول عن العالم.. والدول اتحدت ضد حربه في أوكرانيا

في مكالمة خادعة.. اعتراف من وزير خارجية أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

أمريكا تتراجع.. بايدن يعلن عن استعداده للتفاوض مع السعودية بعد قرار "أوبك+"

جنون العظمة.. موسكو ترد علي تهديدات الاتحاد الأوروبي بإبادة الجيش الروسي

شاهد.. الجيش الروسي ينشر فيديو لضربات مسيرات "كاميكازي" ضد القوات الأوكرانية

بعد انهيار الاحتياطي الأمريكي .. ارتفاع كبير في أسعار النفط

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري ردًا على المشككين: المنتصر هو من فرض السلام

لو هتجيب آيفون14 من أمريكا مش هيشتغل في مصر..دولة عربية بها أرخص سعر

لماذا الأن؟.. ترامب يهاجم الكونجرس الأمريكي بعد استدعائه

183 عاما من الريادة في صناعة الدواء.. مطالب توفر المنافسة بالسوق العالمي|تحليل

أودي Q2 موديل 2022.. سعرها في مصر بعد الزيادة الجديدة | صور

اعتقال رجل أعمال أمريكي في روسيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليالٍ في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

أغربها ألم العضلات.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

فيديو

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

٢٠٠ متر.. حارس عقار سمير صبري يكشف حقيقة بيع شقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ