رامي رضوان يشارك المطرب عمر كمال غناء "بنت الجيران"

حل المطرب الشعبي عمر كمال، ضيفا علي الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، والمذاع على قناة دي إم سي، للحديث عن بدايته الفنية.

وقال كمال خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان،:" أغنية بنت الجيران كانت انطلاقه كبيرة لي، متابعا:" "بنت الجيران كانت وش السعد عليا ودخل اليوتيوب كويس بس مين يضمن الاستمرارية لكن أنا معايا فرقة وبغني لايف".

وأوضح:" آخر ثلاث اغاني معملوش نجاح عندي وده أثر على الريفيو ولا أعرف سبب المشكلة، مضيفا:"عندي مشكلة في قناة اليوتيوب".

وخلال الحلقة شارك الإعلامي رامي رضوان، في غناء أغنية "بنت الجيران"، مع الفنان عمر كمال، في لقطة طريفة خلال استضافته في برنامج "مساء دي أم سي.