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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة مشجع تونسي عقب تأهل فريقه للدوري الممتاز

صدى البلد

نعي نادي المتلوي التونسي وفاه احد مشجعي الفريق الذي توفي إثر سكتة قلبية مفاجئة عقب تأهل فريقه للدوري الممتاز.

وكان الفريق قد فازت أمام ترجي جرجيسي بركات بركلات الترجيح ٣-١ لينضم رسميا للدوري الممتاز.

وكتب نادي المتلوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "انتقل إلى جوار ربه تعالى المحب الوفي لنجم المتلوي إثر سكتة قلبية بعد مباراة الصعود، بشير البوزيدي، تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه الفردوس الأعلى".

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وجاء في النعي أيضا: "يتقدم مجلس إدارة النجم الرياضي بالمتلوي بالتعازي لأسرة الفقيد، راجين من الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله الجنة مع الشهداء والصديقين والصالحين".

 

سكتة قلبية التواصل الاجتماعي فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي الترجي

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