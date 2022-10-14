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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الجمعة 14-10-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14أكتوبر 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

 

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 5.22جنيه للشراء و 5.25جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودى اليوم  مقابل الجنيه المصرى فى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 5.24جنيه للشراء و 5.24جنيه للبيع.

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سعر صرف الريال السعودي اليوم الخميس 13-10-2022

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أعلى العملات العربية يتراجع أمام الجنيه فى بنك مصر اليوم الجمعة


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الأهلي المتحد  نحو 5.23جنيه للشراء و 5.24جنيه  للبيع.


بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (بلوم، المصرف العربي الدولي) نحو 5.22جنيه للشراء و 5.24جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك المشرق  نحو 5.22جنيه للشراء و 5.26جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك(فيصل الإسلامي ،مصر،الأهلى،HSBC ،المصرى لتنمية الصادرات ) نحو 5.21جنيه للشراء و 5.24جنيه  للبيع.


بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 5.21جنيه للشراء و 5.25جنيه للبيع

 

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو  5.21جنيه للشراء و 5.26جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك قناة السويس نحو 5.19 جنيه للشراء و 5.24جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك كريدى اجريكول نحو 5.20جنيه للشراء و 5.26جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك قناة السويس نحو 5.20جنيه للشراء و 5.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك الإسكندرية  نحو 5.20جنيه للشراء و 5.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة بنك قطر الوطني نحو 5.18جنيه للشراء 5.24جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة بنك التنمية الصناعية نحو 5.17جنيه للشراء 5.24جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 5.10جنيه للشراء و 5.26جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك أبوظبي التجاري نحو 5.10جنيه للشراء 5.25جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنك العقارى المصري العربي نحو  5.10جنيه للشراء و 5.24جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك البركة نحو 5.09جنيه للشراء 5.24جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 5.09جنيه للشراء و 5.25جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 5.08جنيه للشراء و 5.25جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 5.07جنيه للشراء 5.26جنيه للبيع.

 

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة بنحو 5.24جنيه.

الريال السعودى أسعار الريال السعودى اليوم البنك المركزي أسعار الريال السعودى مصر اليوم الجمعة

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