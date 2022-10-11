الريال السعودي بـ 5.21 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

ارتفعت أسعار شراء الدولار، خلال تعاملاته اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية.

و جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

دولار أمريكى​ 19.6131 19.6883



يورو​ 19.0266 19.1016



جنيه إسترليني 21.6685 21.7536



فرنك سويسري​ 19.6406 19.7278



100 ين ياباني 13.4742 13.5269



ريال سعودي​ 5.2149 5.2363



دينار كويتي 63.1742 63.4371



درهم إماراتي​ 5.3396 5.3604



اليوان الصيني​ 2.7436 2.7551