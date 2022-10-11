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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الريال السعودي بـ 5.21 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

 

ارتفعت أسعار شراء الدولار، خلال تعاملاته اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية.

 

و جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

دولار أمريكى​ 19.6131    19.6883


يورو​             19.0266     19.1016


جنيه إسترليني  21.6685   21.7536


فرنك سويسري​ 19.6406   19.7278


100 ين ياباني 13.4742   13.5269


ريال سعودي​    5.2149      5.2363


دينار كويتي    63.1742    63.4371


درهم إماراتي​   5.3396      5.3604


اليوان الصيني​    2.7436    2.7551

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