سفير مصر بموسكو: السفارة تتابع على مدار الساعة أحوال الطلاب المصريين في بيلغورد

قال السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى موسكو، اليوم الجمعة، إن السفارة تتابع على مدار الساعة أحوال الطلاب المصريين في مدينة بيلغورد الروسية، وذلك على ضوء تعرض المدينة لعمليات قصف خلال اليومين الماضيين وتحويل الدراسة لتكون عن بعد لمدة أسبوعين.



وأوضح السفير النجاري - في بيان نشرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن السفارة تتواصل بشكل مكثف مع الطلاب المصريين بالمدينة، والذين يزيد عددهم عن 1100 طالب، للاطمئنان على أحوالهم والرد على كافة استفساراتهم.



وأضاف أن السفارة تنسق أيضا مع الجهات المعنية لتلبية رغبات بعض الطلاب في النقل لجامعات أخرى أو الاستمرار في الدراسة عن بعد، وذلك استكمالا للجهود التي بدأتها على ضوء تطورات الأوضاع الراهنة.



وأكدت السفارة المصرية بموسكو حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأبناء الجالية المصرية في روسيا الاتحادية، موضحة أن التواصل مع السفارة متاح على مدار الساعة من خلال رقم 79295157494+ .

