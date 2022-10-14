صحة الشرقية: تطعيم 3 ملايين و900 ألف مواطن بلقاح كورونا حتى الآن

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قامت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بجهود مكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين المترددين على مركز اللقاح بديوان المديرية، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، والمستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، وكذلك المواطنين بدور المناسبات بالقري والنجوع، بالإضافة إلي انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بجميع القري والنجوع والميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، هذا بجانب تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة، للراغبين في استخراجها، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وأشار "مسعود"الي أن الفرق الطبية بالمحافظة قامت حتي الآن بتطعيم ٣ مليون و ٩٧٩ ألف و ٧٦٨ مواطن بالمحافظة جرعة أولي بنسبة تغطية بلغت ٧٨%، هذا بجانب تطعيم أكثر من ٢.٨ مليون مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية ٧١.٥%، وتطعيم ١٠٦٣٦٣٠ مواطن بالجرعة الثالثة التنشيطية، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

ويناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وسرعة التوجه لتلقي الجرعات التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.