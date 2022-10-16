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رئيس التحرير
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فيديو جراف

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

صدى البلد

ومن الحب ما قتل.. هذه المقولة شهدتها منطقة منطى بقليوب  محافظة القليوبية؛  حيث قام أحد الشباب بإلقاء مادة حارقة " مياه نار" على وجه فتاة لرفضها خطوبته قائلا لها  " لا هتكونى لى ولا لغيرى "  ما أدى إلى إصابتها بحروق شديدة بالوجه والجسد.

شاهد الفيديو:

المتهم ويدعى " محمد ا ع " وشهرته عسلية قام بتهديد المجني عليها وتدعى " إسراء و ع " لرفضها الارتباط به والتقدم لخطوبتها بسبب سوء سلوكه ومشاكله المتكررة مع أهالى المنطقة وعلى الرغم من تمسك أسرة الفتاة برفض الخطوبة إلا ان المتهم تقدم لها أكثر من مرة وقبول أيضا بالرفض.
وخلال جلوس المجنى عليه أمام منزلهم ، فوجئت بقيام المتهم بإلقاء مياه النار على وجهها فى الشارع  ليشوه جمالها فاصابها واصاب جدتها بتشوهات فى الوجه والعينين.

وقال والد الفتاة ويدعى " وائل ع  " خلال التحقيقات إن المتهم تقدم لخطبة ابنته المجني عليها وبعد السؤال عليه في المنطقة التي يسكن بها تبين أنه مثير للمشاكل مع الجيران والمواطنين ورفضناه بسبب سمعته السيئة ، مشيرا إلى أنه بعد رفضه كان المتهم يتردد أمام منزلهم أكثر من مرة ملوحا لزوجته بالأسلحة البيضاء وهدد ابنته أكثر من مرة بانتقامه منها بسبب رفضها له وكان يمسك فى يدة سلاحا أبيض لتهديدها به فى الشارع امام الجيران.
وقالت والدة المجني عليها وتدعى " أم إسراء " إنها فوجئت بالشاب المتهم وشهرته "عسلية " يتقدم لخطبة ابنتها وبعد السؤال عليه في المنطقة التي يسكن بها تبين أنه كثير للمشاكل وأنه لم يتم الاتفاق على الخطبة ولم نعطى له اى وعد بالزواج من ابنتنا والارتباط مطلقا وإنما كان مجرد عرض منه فقط.

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