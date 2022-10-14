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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات ضمن أفضل علماء العالم طبقا لتصنيف ستانفورد

صدى البلد

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية عن اختيار قائمة 2% من أفضل العلماء الأكثر تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم ( من بين 180 الف عالم فى 149 دولة (Stanford University “World's Top 2% Scientists) .

 

 وقد تم اختيار الأستاذ الدكتور
صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وأستاذ بقسم الباثولوجي بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس ، وذلك للعام الثالث على التوالي ، وقد تم نشر التصنيف فى 10 أكتوبر 2022.


يُذكر أن قائمة الأكثر ٢٪ من العلماء المؤثرين على مستوى العالم هو تصنيف يصدر سنوياً طبقاً لدراسة يجريها علماء من جامعة ستانفورد العريقة ، وعُرف في الوسط الأكاديمي بإسم “تصنيف ستانفورد” والتقرير فيها مبني على عدة عوامل أهمها قوة النشر العلمي الدولي ، وعدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث ، ومؤشر "هيرش" والمشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية في المجلات العلمية الدولية المرموقة

حماية وتنمية البحيرات لثروة السمكية علماء العالم تصنيف ستانفورد ستانفورد

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