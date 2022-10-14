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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب"

قدم مذيع "صدى البلد" احمد دياب تغطية عن اليوم العالمي "للبيض" ومعلومات عن اغلي بيضه  في العالم .

بيعتبر البيض من الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعتبر أجزاء أساسية من نظام غذائي صحي، في أجزاء كثيرة من العالم، وبيعتبر البيض غذاءً متاحًا بسهولة ورخيص الثمن.

وفي الماضي ، كان هناك بعض الجدل حول ما إذا كان البيض صحيًا ولا لا ، خاصة فيما يتعلق بالكوليسترول، والإجابة هو أن تناول البيض باعتدال مفيد للصحة، ويمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للبروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

ويمكن أن يوفر البيض عددًا من الفوائد الصحية، أهمها انه سبب في أن يكون لدي الشخص عضلات قوية، وده لان البروتين الموجود في البيض بيساعد في الحفاظ على أنسجة الجسم وإصلاحها، بما في ذلك العضلات.

كما أنه بيحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة.

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