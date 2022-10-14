عقد قران كريمة رئيس جامعة بنها على نجل مساعد وزير الداخلية السابق

فى ليلة من أجمل ليالي العمر، تعانق فيها القمر مع النجوم وفى حفل بهيج، احتفل الدكتور جمال عبدالرحيم سوسه رئيس جامعة بنها، بعقد قران كريمته الدكتورة رضوى جمال عبد الرحيم سوسه، على الدكتور محمود حسن الطحلاوي نجل اللواء حسن الطحلاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق.



وعقد حفل القران بأحد القاعات الكبرى على كورنيش النيل بمدينة بنها، وسط أجواء تملؤها البهجة والسعادة وحضور كوكبة من قيادات وأساتذة جامعة بنها ورجال القضاء والشرطة ونواب مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة ولفيف من الأهل والأقارب وزملاء وأصدقاء العروسين.



وحرص المدعوون على التقاط الصور التذكارية مع العروسين وتقديم التهاني والأمنيات بمستقبل سعيد.



ويتقدَّم الزميل إبراهيم جودة مدير مكتب موقع صدى البلد فى القليوبية، بأجمل التهاني القلبية للعروسين “الدكتور محمود، والدكتورة رضوى” بمناسبة عقد القران السعيد، متمنيًا لهما دوام الود والمحبة وأن يجمع الله بينهما في خير.

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