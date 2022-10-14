روسيا والانتخابات.. عمرو أديب يكشف أبعاد غضب أمريكا من السعودية بسبب الأوبك.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك خلاف بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بعد خفض إنتاج الأوبك إلى 2 مليون برميل، مما أدى إلى غضب أمريكا.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية” عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الإدارة الأمريكية ترى قرار خفض إنتاج الأوبك يصب في صالح روسيا، مما يعني أن المملكة العربية السعودية تقف مع روسيا وتدعمها في الحرب.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه في واقع الأمر أن أمريكا كانت ترغب في تأجيل خفض إنتاج الأوبك بلس لمدة شهر واحد، وذلك قبل الإنتخابات الأمريكية.

وأشار عمرو أديب إلى أن بايدن أدلى بتصريحات خطيرة، في إعادة النظر في العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

خلال الفترة القادمة

واستكمل مقدم برنامج “الحكاية” تصريحاته: “كل أملي أن يحمي الله المملكة العربية السعودية من الألعاب السياسية التي ممكن أن تقوم بها أمريكا خلال الفترة القادمة”.