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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماهر فرغلي: الإخوان اعتمدت استراتيجية جديدة لتكوين الجماعة دون وجود للتنظيم

ماهر فرغلى
ماهر فرغلى

أكد ماهر فرغلي، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان شهدت تغيير وتطوير في الفترة الأخيرة، حيث انقسمت لحوالي 4 مجموعات أو 5، وهم مجموعة محمود منير في لندن، ومجموعة محمود حسين، والمكتب العام للإرشاد وهم أتباع محمد كمال، والمجموعة التابعة لعبدالمنعم أبوالفتوح وهم أقرب لمحمود منير، والمجموعة الأخيرة هم الأشخاص المجمدين لمواقفهم.

وأضاف ماهر فرغلي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحركية الإخوانية الجديدة للإخوان لديها استراتيجية بتكوين الجماعة دون وجود حقيقي للتنظيم، موضحًا أن جماعة الإخوان تظهر حاليًا بوجه متشدد وآخر ثوري وآخر يرغب في إرجاع التنظيم لما قبل 2011، ووجه آخر يقول إنه لن يتم التصارع على السلطة، ووجه أخر يرغب في الانضمام للأحزاب.

وتابع: "كافة المجموعات الإخوانية لم تختلف في مواقفها في الوقوف ضد الدولة المصرية واستنزافها وإضعافها ومواجهتها بقوة، وعندما بدأت هذه المجموعات في الانهزام وإعادة الداخلية المصرية هيبتها بدأت تظهر مجموعات أخرى مثل محمود عزت ومحمود حسين.


ولفت إلى أن "ظاهرة هجرة الشباب الأطباء جديدة والهجرة في الماضي كانت تقتصر على الخبراء في المهنة، كما أن هناك زيادة في عدد كليات الطلب رغم عدم وجود مستشفيات تعليمية كافية، والمستشفيات الجامعية والتعليمية تتحمل طلاب الكليات الخاصة بجانب الحكومية.

ماهر فرغلي المستشفيات الجامعية الجماعات الارهابية الإخوان الدولة المصرية حديث القاهرة

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