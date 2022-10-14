أخبار الرياضة| قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري.. وأول تعليق من أمير مرتضى بعد الفوز على بطل بوروندي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

احتفل أحمد السيد زيزو لاعب القلعة البيضاء، بالفوز علي فلامبو بطل بوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الجيش في برج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الوقت مبكر عن الحديث بأن الأبيض يوجه رسائل للمنافسين في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا .. اكتسح فريق الزمالك نظيره فلامبو بطل بوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الجيش في برج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليتأهل إلى دور المجموعات.

أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن النادي أنهى التعاقد مع الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني لكرة اليد، لتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي.

تأهل فريق صن دوانز الجنوب إفريقي، إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على فريق لا باس من سيشل بنتيجة 15 /1.

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن النادي الأحمر، تعاقد مع الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري لكرة اليد، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لرجال كرة اليد بالقلعة الحمراء.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد ‏الأهلي ‏we‏ السلام في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

‏كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية عن موقف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك حال الفوز على فلامبو والتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، إلى نهائي البطولة العربية للأندية التي تقام في الكويت، بعد أن تغلب على فريق كاظمة الكويتي بنتيجة ٩٥-٩١ في اللقاء الذي جمعهما في الدور نصف النهائي.