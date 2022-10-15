بيشغلوها ومش بيجبونى فى الأفراح.. مدحت صالح يكشف سر نجاح بنتى وحبيبتى

كشف الفنان مدحت صالح أسباب نجاح أغنية " بنتى وحبيبتى" مسلسل أبو العروسة وأهم كواليسها .



وقال "صالح" خلال استضافته ببرنامج "أنغام" والمذاع عبر فضائية dmc ، إنه يفضل العمل مع الملحن خالد عز وتربطه علاقة صداقة وأخوة به، لافتا إلى أنه يذهب إليه مخصوص للجلوس معه والاطمئنان عليه على الرغم من بعد مسافة السكن بينهما .



وأضاف أنه بمجرد تعاونهما معا بأجزاء مسلسل أبو العروسة وجدوا الفرصة للعمل سويا والتى كانت من اجمل فترات حياته فى الموسيقى وعقب مازحا " الأغنية لمست قلوب الناس ومش بيجبونى فى الأفراح ويشغلوها هى " .