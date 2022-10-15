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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالجلد.. إطلالة جذابة لـ نسرين أمين عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها  صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
 

وظهرت نسرين أمين بأطلالة جذابة  أنيقة مرتدية بلوزة و بنطلون جلد باللون الاسود ، كما اعتمدت مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.
 

نسرين أمين بإطلالة أنيقة من أمام المرآة

بفستان لافت.. نسرين أمين تنشر صورة بإطلالة أنيقة |شاهد


تعاقدت الفنانة نسرين أمين، على بطولة فيلم "رهبة" أمام أحمد الفيشاوي، وتجسد، خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية تحاول أن تسعى للنجومية خلال أحداث العمل.
 

فيلم "رهبة" بطولة كل من أحمد الفيشاوي ونسرين أمين، وبيومي فؤاد، وسما إبراهيم ومحمود البزاوي، والفيلم من تأليف محمد علام، وتحت قيادة المخرج رضا عبد الرازق.
 

جدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين أمين السينمائية كان فيلم "واحد تاني"، بطولة أحمد حلمي، روبي، نور إيهاب، أحمد مالك، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج محمد شاكر خضير.
 

وشاركت نسرين أمين في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" كضيفة شرف، العمل من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

 

 

اعمال نسرين امين الفنانة نسرين أمين صور نسرين امين اطلالات نسرين أمين نسرين أمين

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