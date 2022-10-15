برفقة أحمد عز.. شاهد أحدث ظهور لبسنت شوقي ومحمد فراج

نشرت الفنانة بسنت شوقى صورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بسنت شوقى في الصورة برفقة محمد فراج وعدد من زملائهم أبرزهم الفنان أحمد عز.

على جانب آخر ، قالت الفنانة بسنت شوقى، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل دوبامين بشخصية “شيما” التي تربطها قصة حب بالشخصية التي يقدمها الفنان محمد كيلاني.

مسلسل "دوبامين"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول مفهوم هرمون السعادة، وتأثير السوشيال ميديا عليها، من خلال أبلكيشن ما، سيتم الكشف عن تفاصيله على مدار حلقات المسلسل.

مسلسل "دوبامين"، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر شاشات القنوات الفضائية، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم ريم مصطفى، وبسنت شوقى، ومحمد كيلاني، ومروان يونس، وتيام مصطفى قمر، باسل الزارو، اسراء رخا،،وإنتاج شركة ايما لاين للمنتجة إيمان أبو الدهب، وتأليف محمد جلال، ومخرج منفذ جمال شاكر، إخراج رؤوف عبدالعزيز.