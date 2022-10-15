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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

14 قتيلا.. انفجار ضخم بـ منجم على ساحل البحر الأسود بتركيا

انفجار
انفجار

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد تفاصيل انفجار منجم على ساحل البحر الأسود بتركيا أسفر عن 14 قتيلا على الأقل .
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مصرع 14 عاملا على الأقل أمس الجمعة جراء انفجار في منجم على ساحل البحر الأسود.

كما أكد صويلو تقارير سابقة أفادت بأن 49 عاملا ما زالوا محاصرين على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا في المنجم الواقع ببلدة أماسرا فيما يحاول عناصر الإنقاذ الوصول إليهم.

ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة الرسمية الأولى التي أعلنها وزير الصحة فخر الدين خوجة، فيما قالت محافظة المنطقة نورتاج أرسلان إن نحو 50 شخصاً محاصرون على عمق مئات الأمتار وإن جهود الإنقاذ تتعرقل مع حلول الليل ، وقال  مسؤولين آخرين أتراك  إن من السابق لأوانه تحديد أسباب الحادث.

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