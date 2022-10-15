تسريب دواء السرطان الفاسد لمركز أورام جديد باليمن

أكد الدكتور فضل الحريري مديرعام مركز التيقظ والسلامة الدوائية في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في اليمن، أن كارثة الأدوية المشتبه بها الخاصة بمرضى الأورام السرطانية في صنعاء، وصلت إلى مدينة سيئون أكبر مدن وادي وصحراء محافظة حضرموت شرقي اليمن وفقاً لوسائل إعلام يمنية.

قال الحريري:"تألمنا كثيرا لهذه الكارثة، وتحركت وزارة الصحة ممثلة بالوزير ، وكذلك المدير العام التنفيذي للهيئة وإدارات الهيئة بكل فروعها في المحافظات للبحث عن الأسباب واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المرضى".

ونفى الحريري تفشي ظاهرة الأدوية المقلدة أو المزورة في المناطق المحررة باليمن، مؤكدا أن العام الجاري لم يتم فيه تسجيل أي دواء مزور في السوق المحلية، عدا شحنة واحدة تم توقيفها في ميناء عدن ومازالت محتجزة حتى اليوم وتقرر إتلافها.

من جهته، أكد وزير الصحة العامة والسكان في اليمن الدكتور قاسم بحيبح تسبب الدواء المزور بوفاة إحدى الحالات في سيئون، مشيرا إلى أن مركز سيئون للأورام اشترى ذلك الدواء من صيدليات في صنعاء.

وأكد بحيبح أنه تم إيقاف استخدام ذلك الدواء الفاسد في سيئون، وسحبه كليا من المركز، فيما ما زالت إجراءات التحقيق مستمرة.

يذكر أن نحو 20 طفلا من مرضى السرطان توفوا في أواخر سبتمبر الماضي في مستشفى بصنعاء بسبب حقنهم بعقار كيميائي فاسد، فيما ما زال 20 آخرون يعانون تدهورا حادا في صحتهم، وسط مساع حوثية لإغلاق الملف والتكتم عن ملابساته وحيثياته.

توفّي عشرة أطفال على الأقل من مرضى سرطان الدم في إحدى مستشفيات العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعدما جرى حقنهم بدواء "ملوث" و"مهرّب" من الخارج، حسبما أفادت السلطات المحلية ومصدر طبي.

يشهد اليمن نقصا كبيرا في الأدوية والمعدات الطبية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2014 بين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والحوثيين المؤيدين لإيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق شاسعة.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا في بيان مساء الخميس إنّ 19 طفلا في مستشفى الكويت يعانون من سرطان الدم وتتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة "تعرّضوا لمضاعفات إثر تلقيهم دواء تم تهريبه إلى صيدلية خاصة".

وأضافت أنّ عشرة من هؤلاء الاطفال توفوا، فيما ما زال طفل واحد "في حالة حرجة للغاية" وثمانية أطفال "يعانون من مضاعفات خفيفة".

وأوضحت الوزارة أنّ تحقيقاتها أفضت إلى "اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم".

وبحسب مصدر طبي مسؤول في صنعاء رفض الكشف عن هويته خوفا من الملاحقة، فإنّ الدواء كان منتهي الصلاحية، وإنّ الأطفال توفوا "اثر الحقن مباشرة"، مشيرا إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى مما أعلنت عنه السلطات نظرا لوجود "50 طفلا في الوحدة ذاتها".

وحاولت فرانس التواصل مع أقرباء للأطفال الضحايا، لكن والدي طفلين رفضا الحديث قائلين إنّهما يخشيان رد فعل من السلطات في صنعاء.

تسبّبت الحرب في اليمن بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تقرير للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب. وأدى النزاع إلى انهيار القطاع الصحي في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

تستورد الحكومة المعترف بها الأدوية من الخارج لكن عملية نقلها لمناطق الحوثيين تتطلب وقتا طويلا بانتظار الحصول على موافقات من الطرفين.

وأما الأدوية التي تُستورد مباشرة إلى مناطق الحوثيين، فإنّها تصل عبر سفن تخضع للتفتيش من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية في مياه البحر، وغالبا ما تكون أسعارها مرتفعة جدا.

ويدفع سكان اليمن وخصوصا الأطفال ثمن الحرب إذ يواجه ملايين منهم خطر المجاعة فيما يعاني كثيرون من أمراض لا علاج لها في بلدهم.

ومنذ بداية النزاع، تحققت الأمم المتحدة من مقتل وإصابة أكثر من عشرة آلاف طفل، بحسب تقرير لمنظمة الامم المتحدة للطفولة في مارس الماضي. ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير.

وإلى جانب الأمراض والجوع، قُتل مئات الأطفال في القصف المتبادل والألغام والضربات الصاروخية للحوثيين والغارات الجوية التي شنتها طائرات التحالف وأصابت منازل ومجالس عزاء ومدارس.