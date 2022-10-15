بعد فشل انتقاله للأهلي.. مشاريبوف يستعد للمشاركة الأولى مع النصر هذا الموسم

أكد تقرير صحفي، جاهزية الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لاعب فريق النصر السعودي، للمشاركة الأولى مع فريقه هذا الموسم، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن جلال الدين مشاريبوف، والأرجنتيني بيتي مارتينيز، جاهزان للمشاركة مع النصر أمام الفيحاء، في المباراة المقرر لها غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعبين تدربا أمس، الجمعة، على ملعب النادي، واطمأن رودي جارسيا، المدير الفني لفريق النصر، على إمكانية الاستعانة بهما أمام الفيحاء.

وكان فريق النصر افتقد جلال الدين مشاريبوف بسبب إصابة أسفل الظهر، بينما عانى بيتي مارتينيز من تمزق عضلي ومتاعب في القلب.

يذكر أن النادي الأهلي المصري توصل إلى اتفاق “مؤخرا” مع نادي النصر السعودي، لضم جلال الدين مشاريبوف، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن إدارة القلعة الحمراء تراجعت في اللحظات الأخيرة، بعد اكتشاف معاناة اللاعب من إصابة في الظهر.

أرقام مشاريبوف:

لعب جلال الدين مشاريبوف 225 مباراة مع جميع الأندية خلال مسيرته الكروية (باختاكور طشقند الأوزبكي - لوكوموتيف طشقند الأوزبكي - شباب الأهلي الإماراتي - النصر السعودي)، وسجل 41 هدفا وصنع 70 هدفا.