فرج عامر يوجه رسالة دعم لـ الأهلي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري.. تفاصيل

وجه فرج عامر رئيس مجلس ادرة نادي سموحة السابق رسالة دعم لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري مساء اليوم في اطار إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: “ خط وسط #الاهلي هو أقوى خط وسط بأفريقيا على الإطلاق ”

ويخوض الأهلي مواجهة هامة عندما يستضيف نظيره الاتحاد المنستيري، اليوم السبت، ضمن مباراة إياب الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والاتحاد المنستيري في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على ملعب الأهلي WE السلام.

القناة الناقلة:

أون تايم سبورتس

وكان الأهلي قد حقق فوزا قاتلا على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، سجله محمد عبد المنعم ‏مدافع ‏الفريق، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ‏في ‏تونس.‏

ويتطلع الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في المباراة الثانية لتأكيد أفضليته، بتحقيق فوز عريض على الاتحاد المنستيري كون المباراة على أرضه.

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس، الجمعة، استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري، وعقد مارسيل ‏كولر محاضرة مع اللاعبين، تحدث فيها ‏عن كافة الجوانب الفنية والخططية.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين.