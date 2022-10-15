سقوط أمطار| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. تغطية خاصة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية إخبارية عن الطقس، ونصائح هيئة الأرصاد للمواطنين.

في هذا الفيديو يرصد موقع “صدى البلد”، موجة التقلبات الجوية الحالية علي شمال البلاد، هي الأولى في فصل الخريف لهذا العام، وسط وجود نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وعن المحافظات المعنية بسقوط الأمطار تحديدا خلال طقس اليوم، هم ( السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقاهرة الكبرى).

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بعض الإرشادات العامة للمواطنين التحذيرية خلال طقس اليوم، والموجة الغير مستقرة المنتظر أن تشهدها البلاد خلال الساعات القليلة القادمة.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال طقس اليوم، القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة، والتأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر، وتجنب الأماكن التي فيها تجمعات مياه أمطار .