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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: رياح جنوبية سبب ارتفاع الحرارة وانتظروا أمطار رعدية وبرق مساءا

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى وجود أجواء مائلة للحرارة نسبيا علي شمال البلاد، بسبب وجود تأثير رياح جنوبية علي كافة الأنحاء الشمالية للبلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن تواجد منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت الآن على القاهرة ومطروح 28 درجة والاسكندرية 29 درجة.

الطقس اليوم في مصر 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع التقدم في الوقت يقترب المنخفض الجوي من السواحل يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف الأنحاء يصاحبها البرق والرعد، تكون متوسطة الشدة علي السواحل الشمالية تصل آخر اليوم خفيفة على القاهرة.

طقس اليوم في مصر 

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة التقلبات الجوية الحالية علي شمال البلاد، هي الأولى في فصل الخريف لهذا العام، وسط وجود نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وعن المحافظات المعنية بسقوط الأمطار تحديدا خلال طقس اليوم، هم ( السلوم ومطروح والإسكندرية و البحيرة وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقاهرة الكبرى ).

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بعض الإرشادات العامة للمواطنين التحذيرية خلال طقس اليوم، والموجة الغير مستقرة المنتظر أن تشهدها البلاد خلال الساعات القليلة القادمة.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال طقس اليوم، القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة، والتأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر، وتجنب الأماكن التي فيها تجمعات مياه أمطار .

وتنصح هيئة الأرصاد أيضا، خلال طقس اليوم، تجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربائية، وشددت على عدم استخدام التليفون المحمول في تصوير الصواعق أو أية أجهزة كهربائية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة 
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 24 درجة
شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 درجة

الطقس اليوم في مصر 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد طقس اليوم درجات الحرارة

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