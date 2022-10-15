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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع بسيون لخلافات الجيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية كتامه بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم إصابة شاب  بواسطة أداة حاده ، بطعنة نافذة في البطن، بعد مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات الجيرة .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي  اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى بسيون المركزي، بوصول شخص يدعي، "محمد ، ال" ويبلغ من العمر 20 سنة، ومقيم بقرية كتامة، بدائرة المركز، مصاب بطعنة نافذة في البطن، وباليد  بعد نشوب مشاده كلامية تتطورت الي مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

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وتمكن أطباء بمستشفى بسيون المركزي  بالسيطرة على النزيف وعمل عملية استكشافية  وتم حجز المريض بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم تمت العملية في تمام الساعة الواحده والنصف صباحا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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