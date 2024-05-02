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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد السقا: أصبت بانهيار عصبي بسبب هذا المشهد في العتاولة

السقا
السقا

حل الفنان أحمد السقا ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير الراديو بيضحك على إذاعة 9090.


وتحدث أحمد السقا خلال الحلقة عن أحدث أعماله وهو مسلسل العتاولة وكواليس التصوير وقال أحمد السقا أن المسلسل به الكثير من المشاهد الصعبة.

وتابع السقا أن مشهد وفاة صلاح عبد الله والذي كان يجسد شخصية والده فى المسلسل من أصعب المشاهد وكان يقوم بتأخير تصويره بشكل متعمد بسبب صعوبته.

وتابع السقا أنه بعد تصوير هذا المشهد أصيب بانهيار عصبي، متمنيا أن يكون المشهد نال اعجاب المشاهدين.

 

 

العرض الأول لفيلم السرب 

 

واحتفل صناع فيلم السرب، بالعرض الأول له بعرض خاص حضره أبطاله مع اسرهم داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

 

وشهدت إحدى السينمات، حضور صناع فيلم السرب، منهم: (أحمد السقا، آسر ياسين، شريف منير، دياب، المخرج أحمد نادر جلال). 

وشهد عرض فيلم حضور أسري، أبرزهم: (أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وآسر ياسين وزوجته، ودياب وزوجته هاجر الأبياري، والمخرج أحمد نادر جلال مع زوجته). 

 

فيلم السرب

كشفت الشركة المنتجة لفيلم السرب عن خريطة عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة والتى تبدأ من اليوم الأربعاء.

 

وكتبت الشركة المنتجة لفيلم السرب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أماكن عرض الفيلم : سيعرض الفيلم في 50 سينما بالقاهرة الكبرى، بجانب عرضه في عدد من السينمات الأخرى بالإسكندرية وباقي محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

احمد السقا الإعلامية فاطمة مصطفى الراديو بيضحك إذاعة 9090

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