محافظ الدقهلية يسلم الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية





شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تسليم الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي بإجمالي 2 طن لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامه ، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي .



جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني نائبا عن وزير الأوقاف ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.



وأشار "المحافظ" إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة 19 طنا.



وأكد " مختار " علي أنه سيتم إيصال صكوك الأضاحي الي مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .



وثمن " المحافظ " جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال تجميع وتوزيع صكوك الأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.

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