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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن سيناء يدعم قطاع الإنتاج في مجال الثروة السمكية

ورش عمل السلامة البحرية
ورش عمل السلامة البحرية للصيادين في سيناء

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء، جهودها  في تقديم الدعم لقطاع الانتاج في مجال  الثروة السمكية،من خلال جمعية  الجورة لتنمية المجتمع  بالشيخ زويد انطلاقا من سياسة الدولة نحو الحفاظ على الحياة البحرية وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تستمر جهود جمعية الجورة.

وقال خضر عرفات رئيس جمعية الجورة ان  انتهى فريق عمل الجمعية انتهي ، من تنفيد  ورشة السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكى بقرية سلمانه بمركز بئر العبد بشمال سيناء، بالتنسيق مع إدارة بحيرة البردويل، وذلك  ل٢٥ صياد من العاملين بحرفة الصيد ببحيرة البردويل.

واستمرت الورشة التدريبية على مدار ٥ أيام بمقر مركز شباب قرية سلمانه بمشاركة الأستاذ حمودة الفنشي عضو مجلس إدارة مركز الشباب،و قامت مؤسسة مهنة ومستقبل بتقديم مهامها الاستشارية من خلال متخصصين فى برامج السلامة البحرية  .

 

السلامة البحرية

وقد تم تقديم دعم بأدوات السلامة البحرية  في نهاية الورشة التدريبية لكل المشاركين وهي  عبارة عن "بدلة صيد كاملة بمشتملاتها وكشافات فلشرات  ولايف جاكت مع شنطة اسعافات اولية بها العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية التى يحتاجها الصيادين أثناء أداء عملهم.

وقال الدكتور بكر سويلم مدير الجمعية،ان  مكون الثروة السمكية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة والذي تنفذه جمعية الجورة حاليا بمحافظة شمال سيناء  يستهدف نشاط الثروة السمكية ٥٠٠ صياد و تم تدريب  ٣٠٠ صياد بنسبة إنجاز وصلت ٦٠% من إجمالي المستهدفين.

 

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سيناء قطاع الإنتاج الثروة السمكية

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