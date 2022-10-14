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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء.. لجان لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار في الحسنة

متابعة المحلات بأسواق
متابعة المحلات بأسواق الحسنة

دفع مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، بعدة لجان متابعة للمرور على الأسواق والمحلات التجارية، لضبط الأسعار وزيادة الرقابة على السلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة الحسنة.

وأعطي اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بضرورة تنفيذ  التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، والتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على مصلحة المواطنين.

المرور المفاجئ

 

وقال المحاسب سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، ان اللجان باشرت اللجان عملها بالمرور المفاجئ على المحال التجارية ببعض قرى مركز الحسنة ، تحت اشراف ومتابعة من محمد أحمد المغربي، سكرتير عام المجلس، وتم مراجعة جميع الصلاحيات للمواد الغذائية المعروضة للمستهلك.

وتم التأكيد على ضرورة توفير كافة السلع الغذائية والقضاء على احتكار أى سلعة معينة وبيع السلع الغذائية بأسعار فى متناول الجميع للتخفيف من معاناة المواطنين، وتسهيل سبل المعيشة لهم. 

تم تحرير محاضر للمخالفين وتطبيق القانون ومصادرة أى السلع غير صالحة للاستهلاك البشري، حرصاً على صحة وسلامة جميع المواطنين بالمركز والمدينة٠

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الحسنة لجان الاسواق المحلات الأسعار

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