تعليم شمال سيناء يكرم الطلاب الموهوبين المشاركين في برامج أنشطة الخطة الصيفية

نظمت مديرية التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، حفل تكريم للطلاب الموهوبين المشاركين في برامج أنشطة الموهوبين بالخطة الصيفية ( برنامج الحساب الذهني - برنامج المبرمج الموهوب) ، بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء وأولياء أمور الطلبة.

التفوق

تعليم سيناء يكرم الطلاب الموهوبين المشاركين في برامج وتحدث وكيل الوزارة الطلاب المشاركين في البرامج عن الإستفادة الكثير من هذه البرامج، كان له الأثر البالغ في زيادة خبراتهم .. حيث قدم وكيل الوزارة، الشكر لأولياء الأمور لتشجيعهم لأبنائهم والعمل على استثمار الوقت بالعمل المفيد، واكتساب خبرات تؤهلهم للدخول في طريقى الإبداع والتفوق .

كما قدم أولياء الأمور الشكر لوكيل الوزارة على حسن استقبالهم ودعمه الكامل لأبنائهم ، كما قدموا الشكر للإدارة الموهوبين لرعايتهم للإبنائهم .

وقام بتدريب الطلاب في برنامج الحساب الذهني سها الشريف في وفي برنامج المبرمج الموهوب د. محمد ماهر أبو شيته ، وذلك تحت إشراف مروة عبد العزيز مدير الإدارة ،

وضم فريق العمل :-

د. مصطفى هريدي ، ود .عاصم السيد ، وإيمان محمد عبد العزيز.