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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بنى سويف: توفير العلاج لــ 1300 حالة مرضية في 8 تخصصات

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل ،بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي"الأربعاء والخميس الماضيين "بقرية العلالمة مركز بني سويف، مكونة من 8عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة- النساء ،الجلدية ،تنظيم الأسرة ،الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1324 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم  45،معمل طفيليات  37، حالات  الأشعة  4،استصدار 10قرارات  نفقة دولة، تحويل عدد  حالة  للمستشفيات لاستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية   110 حالة.

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كما تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

من جهته  أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل

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