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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داش ومحمد فالح أحدث المنضمين..

ننشر القائمة الكاملة لأبطال مسلسل بابا المجال في رمضان المقبل

صدى البلد

تعاقد الفنان أحمد داش والفنان محمد فالح، على المشاركة فى بطولة مسلسل "بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي.

العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

 

 

وحدد المخرج أحمد خالد موسى منتصف شهر نوفمبر القادم موعدا لبدء تصوير حلقات مسلسل «بابا المجال» بطولة مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى دراما رمضان القادم.. حيث يعكف المخرج على معاينات أماكن التصوير الخاصة بالعمل وعقد جلسات عمل مع مؤلف الحلقات للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصيات الرئيسية بالعمل.

أبطال المسلسل:

وكانت الشركة المنتجة قد تعاقدت مع ياسمين رئيس لتجسيد البطولة النسائية فى العمل كما تعاقدت مع الفنانين سوسن بدر ورياض الخولى ومحمود حافظ للانضمام لبطولة العمل ومن المقرر إعلان باقى فريق العمل خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 

وكان مسلسل «دايما عامر» آخر ظهور درامى لمصطفى شعبان وشاركه البطولة لبلبة وصلاح عبد الله وميرنا نور الدين و نضال الشافعى وكريم عفيفى وعرض فى رمضان الماضى.

احمد داش بابا المجال محمد فالح مصطفى شعبان أحمد خالد موسى

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