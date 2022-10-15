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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش بعمل حاجة غلط .. كيف دافعت سارة سلامة عن ملابسها الجريئة

سارة سلامة
سارة سلامة

تصدرت الفنانة الشابة سارة سلامة تريند البحث خلال الساعات الماضية بعد تصريحات والدها الفنان أحمد سلامة عن ملابس ابنته التي يعتبرها الجمهور جريئة ، وتحدث باستفاضة عن ملابس سارة سلامة ابنته والهجوم الذي تعرض له بسببها ، وهو ما أعاد أحمد سلامة وابنته للتريند من جديد. 

سارة سلامة ابنة الفنان أحمد سلامة ، عملت في بداية حياتها في عدد كبير من الإعلانات التجارية، ثم انتقلت للعمل في مجال التمثيل منذ عام 2012 من خلال الدراما التلفزيونية، ومن أعمالها (الهروب، موجة حارة، ابن حلال، اسم مؤقت). 

سارة سلامة 

 

خلال مسيرة سارة سلامة الفنية ، عُرفت بالجرأة في اختيار ملابسها ، وتعرضت للكثير من الهجوم والنقد بسبب الكثير من إطلالات سارة سلامة الجريئة التي وضعت والدها الفنان في مواقف محرجة رداً عن صور ابنته التي يراها الجمهور جريئة وغير لائقة ومثيرة للجدل دوماً . 

أحمد سلامة يدافع عن ملابس سارة سلامة

في أحدث ظهور للفنان أحمد سلامة في برنامج «نص الكلام»، الذى تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شهلوب، المذاع على قناة «النهار»، دافع عن ابنته سارة سلامة والهجوم الذي يطالهما دوما كلما نشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال الفنان عن ملابس سارة سلامة ابنته :" قولتلها متعملش كده تاني لكن مش لدرجة خلاف، قولت أن الأفكار اللي هي شايفاها وكل الجيل شايفها صح تنفع في الخارج .. دلوقتى هذا الجهاز الصغير “ الموبايل" ، جعل أفكار الشباب منفتحة بشكل كبير، والشباب شايف كل حاجة عادي، وأنا متربي في السيدة زينب وبطريقة مختلفة طبيعي أقول بلاش كدة»  . 

سارة سلامة 

وقال أحمد سلامة خلال حديثه ، إن ابنته سارة سلامة لا تجد أزمة في ملابسها حيث قال :" إحنا في مجتمع شرقي مينفعش نتخطاه، وقولتلها متعملش كدا لكن هي وجهة نظرها أنها مش بتعمل حاجة غلط" . 

سارة سلامة 

وعن هوت شورت سارة سلامة الذي وضعها في مرمى الهجوم وعرفت كثيراً بعد هذه الإطلالة الجريئة ، قال أحمد سلامة عن هذا الأمر :" في مسلسل ابن حلال وطلعت سارة لابسة شورت اتهاجمت بسببها ، لكن الحقيقة ان الاستايلست هي اللي طلبت منها تلبس كدا وهي بتسمع الكلام مكنتش فاهمة لأن عمرها كان 18 سنة بس ومرفضتش الموضوع لأنها معندهاش خبرة " . 

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