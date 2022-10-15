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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط تستعد لموسم الشتاء برفع درجة الاستعداد بالمحليات والشوارع

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، إتمام كافة الاستعدادات الخاصة بمجابهة موجات الطقس السئ وسقوط الأمطار خاصة مع احتمالية تعرض البلاد خلال الساعات المقبلة لموجة من الأمطار .

أشارت إلى أن المحافظة عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع كافة الأجهزة المعنية، لوضع خطة محددة، لمواجهة النوات المحتمل حدوثها خلال الايام المقبلة، إذ تضمنت تلك الخطة كافة الأعمال المقرر تنفيذها مسبقاً و كذا وضع محاور لتلافى جميع السلبيات ووضع إجراءات احترازية استعدادا لفصل الشتاء.. 

أشارت محافظ دمياط الى أنه تم التأكد من جاهزية كافة معدات الكسح و سيارت شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى و الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع والمعالجة، فضلاً عن إتمام عمليات تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، و عقد غرف عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة. 

وأضافت محافظ دمياط أنه تم توجيه الوحدات المحلية و قطاع الكهرباء بمراجعة جميع أعمدة الإنارة و أكشاك الكهرباء بكافة المناطق لتجنب حوادث الصعق الكهربائي، مشيرة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات و هيئة الأسعاف و التأكد من توافر مستلزمات مجابهة الأزمات والكوارث.

 كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن المحافظة قد اتبعت استراتيجية جديدة لإعادة استخدام كشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من عمليات تطوير عدد من المناطق لتمهيد و تسوية الطرق الترابية ببعض القرى، للحد من تجمع مياه الأمطار بتلك الطرق مما يساعد في تسهيل حركة التنقل بسهولة.

وتابعت عوض ،انه تم  رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة وتشكيل غرفة عمليات للمتابعه المباشرة مع غرفة عمليات المحافظة.

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