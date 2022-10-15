بعد دعوات المغادرة .. الخارجية تكشف تفاصيل أوضاع المصريين في أوكرانيا وروسيا

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية مشتعل.

وأضاف السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الأيام الأخيرة شهدت العديد من عمليات القصف بين الجانبين"، لافتا: "السفارة المصرية في كييف على تواصل مع المصريين المتواجدين هناك".

وأشار: "حدثت عملية إجلاء كاملة للمصريين في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وتم إجلاء أكثر من 2000 مصري، لكن تبقى عدد هناك برغبتهم ما يقرب من 500 مصري ما زالوا متواجدين داخل الأراضي الأوكرانية"، موضحا: "السفارة على تواصل دائم معهم للتأكيد على ضرورة مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن وتجنب مناطق المخاطر".

منطقة القصف

وأوضح: "هناك وضع آخر مماثل وعدد كبير من المصريين أكثر من 1100 طالب في مدينة بيلجورد الروسية وهي منطقة حدودية التي تعرضت لقصف مضاد من جانب القوات الأوكرانية مما يؤثر على حياة المصريين"، متابعا: "القصف يستهدف محطات كهرباء ومياه وتوثر على حياة المواطنين هناك".

وأكد: "هناك تواصل بشكل مباشر من السفارة معهم وعمل على مدار الساعة من أجل نقل هؤلاء الطلاب إلى مدن روسية أخرى بعيدا عن القصف"، لافتا: "كان هناك تواصل مع الخارجية الروسية وهناك ترتيبات لمحاولة نقلهم إلى مدن أخرى، ولكن التحدي في نوع الجامعة ونوع الدراسة وكيف يتم الموائمة لكن السفارة على قدم وساق في هذا الأمر".

وأكمل: "هناك تواصل مع المصريين في أوكرانيا ولكن لا يوجد رغبة في العودة بشكل مباشر ظنا أن الأوضاع تتحسن"، مشددا على أهمية تحديث البيانات ليكون فيه متابعة يومية لأوضاعهم في أكرانيا.

