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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على كفر الشيخ

سقوط أمطار
سقوط أمطار

شهدت محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، انخفاضاً نسبياً ملحوظاً في درجة الحرارة، وتعرضت بعض المدن والقرى إلى سقوط أمطار خفيفة مفاجئة عليها.

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وفي سياق متصل، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.


وكلف محافظ كفر الشيخ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

 

كما وجه المحافظ، غرفة الأزمات والكوارث بالتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.


وكانت المحافظة قد أجرت بياناً عملياً لمجابهة الأزمات وأخطار السيول، وتم تنفيذه بمشاركة كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية.

 

وتهيب المحافظة بجميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، وخاصة الطريق الدولي الساحلي وروافده، وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على والالتزام بالسرعات المقررة، وبتعليمات المرور، وهيئة الأرصاد الجوية، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة حدوث رياح أو عواصف ترابية أو سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

 

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 0473220792.

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