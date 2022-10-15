اتصالات مستمرة.. متحدث الخارجية يكشف آخر الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، آخر الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "وزير الخارجية يقوم باتصالات مستمرة مع كافة الأطراف والدول المعنية بصفته الرئيس المعين للمؤتمر".

وأضاف: "اليوم كان عندنا وزيرة خارجة الكونغو ووزير خارجية الهند، وشق أساسي من الحديث معهم كان عن مؤتمر المناخ"، موضحا: "الحرص الحالي يقوم به وزير الخارجية سامح شكري هو تقريب النظر والمواقف بين الدول المختلفة لضمان مكافحة التغير المناخي".

وأشار: "المؤتمر ينعقد وسط ظروف وتغيرات عالمية تهدد الالتزامات الخاصة بمكافحة التغير المناخي"، مضيفا: "هناك لجنة وطنية برئاسة رئيس الوزراء وزيارات ميدانية تتم كل أسبوع للمناطق التي سيتم عقد المؤتمر بها".

