عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. حريق ضخم في سجن يضم معتقلين سياسيين| فيديو

إيران.. حريق ضخم
إيران.. حريق ضخم بسجن يضم معتقلين سياسيين.. فيديو

أفادت وسائل إعلام محلية في إيران السبت، باشتعال النيران في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران والذي يضم سجناء سياسيين، مشيرة إلى سماع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار.

ونشرت قناة "إيران انترناشيونال"، مقطع فيديو يرصد تصاعد الدخان من سجن إيفين في طهران، حيث يحتجز المعارضين والمعتقلين السياسيين.

وأظهرت المقاطع المتداولة حريق ضخم بمبنى السجن، مع أصوات صفارات الإنذار وطلقات نارية، فيما تحركت مجموعة من رجال الأمن الإيراني باتجاه سجن إيفين.

وأفاد شهود عيان بوجود حالة من الفوضى، وسماع دوي إطلاق نار من داخل السجن، فيما أشارت تقارير إلى هروب بعض حراس السجن جراء الأحداث.

يأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات في إيران للأسبوع الرابع على التوالي، تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.

وحسب تقارير حقوقية، لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم، جراء حملة القمع التي يشنها النظام الإيراني في البلاد.

وفي وقت سابق، وصف المرشد الإيراني علي خامنئي الاحتجاجات المعارضة بـ"أعمال شغب يحرض عليها العدو"، معتبرا أن هذه الاحتجاجات ليست "عفوية وداخلية".

ووصف خامنئي الاحتجاجات بأنها من عمل "الأعداء المنفعلين" لوقف تقدم إيران وتطورها.

من جانبه، حث جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إيران على وقف قمع المحتجين والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة.

ايران سجن إيفين طهران حريق ايران سجن ايراني احتجاجات إيران مقتل مهسا اميني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

كنت مريضة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

موضوعات متعلقة

بعد اتهامها بتزويد روسيا بالأسلحة.. لماذا أرسلت إيران قواتها سرا إلى أوكرانيا؟

قيادات عسكرية عراقية كبيرة تصل ميسان.. ماذا يحدث على الحدود مع إيران؟

بالفيديو.. الادعاء بالاغتصاب يشعل الاحتجاجات في بلوشستان إيران

بعد ضوء خامنئي الأخضر.. رئيس قضاة إيران: لا رحمة للمتظاهرين

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يعلن عودة الإنترنت إلى أوكرانيا

المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: التوصل لاتفاق مع مصر قريبا جدا

تورّم عينيّ غادة عبد الرازق .. إصابة الفنانة في بيتها | خاص بالتفاصيل

أحمد موسى: يتم إزالة جبال لتنفيذ محاور وطرق لتسهيل الحركة المرورية

انتشار القناصة | اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في الضفة الغربية

مفيش حظر بيع.. وزيرة الهجرة: المواطن مش هيدفع جمارك على السيارة المستوردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

مش بعمل حاجة غلط .. كيف دافعت سارة سلامة عن ملابسها الجريئة

فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب الطقس .. ونصائح مهمة لـ الصحة |فيديو

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

الإفتاء تحددها.. حقوق الزوجين داخل الأسرة في الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ