انفراجة مرتقبة .. خبر سار من وزير الزراعة عن أزمة الأعلاف ..فيديو

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لدعم منتجي الدواجن، وحل أي أزمة تواجه القطاع.

وقال السيد القصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" في موسم الذرة المحلي نصحنا المربين بشراء الذرة المحلي واستخدامها كـ علف".

وأضاف السيد القصير :" الأسبوع الماضي أفرجنا عن ذرة بـ 35 مليون دولارـ وفول صويا بـ 15 مليون دولار لإحداث توازن في السوق ".

وتابع السيد القصير :" نجلس غدا مع رئيس الوزراء ومجموعة من ممثلي قطاع الدواجن من اجل وضع حلول لهذا الأمر ".

واكمل السيد القصير :" الدولة تتحرك من أجل حل أزمة الاعلاف"، مضيفا:" الدولة هدفها الحفاظ على صناعة الدواجن لأنها صناعة مؤثرة ".

ولفت السيد القصير :" نتواصل مع اتحاد الدواجن وكل المرتبطين بملف الدواجن في مصر من أجل التنسيق وحل الازمات".

